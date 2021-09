Ritorno in classe dopo San Matteo per gli alunni della scuola dei Salesiani

di Monica De Santis

Resta ancora chiusa la scuola elementare e media dei Salesiani, dopo che due alunni, uno delle scuole elementari e l’altro delle scuole medie, sono risultati positivi al covid. Resta chiusa, anche se la situazione è sotto controllo, come riferisce il referente per le attività anti covid dell’Asl di Salerno, dottor Argangelo Saggese. Al momento nessun altro allievo sembra aver contratto il virus, ma l’asl continua a monitorare tutti i minori che nel mese di settembre hanno frequentato l’oratorio salernitano, partecipando a “Settembre dei ragazzi” che viene organizzato ogni anno e venendo quindi a contatto con i due positivi (uno di questi era stato in oratorio fino al mercoledì della scorsa settima, l’altro fino al sabato). Le ordinanze di messa in quarantena della scuola e degli studenti e del personale che ha preso parte al “Settembre ragazzi” sono state firmate dal sindaco Vincenzo Napoli… “Abbiamo firmato le ordinanze immeditamente dopo la comunicazione dell’Asl, così da prevenire il diffondersi del virus”. Dunque posticipato ancora di qualche giorno il ritorno in classe per tutte le classi, con grande dispiacere da parte dei genitori che invece speravano in un ritorno in presenza senza alcun intoppo. Mentre Tozzi fa sapere che si stanno applicando tutte le procedure previste di sorveglianza e profilassi all’interno dell’istituto per poter così garantire quanto prima un rientro sereno. “Siamo stati avvisati dal direttore della scuola, che a sua volta è stato avvisato dai genitori dei due minori che hanno contratto il Covid. Immediatamente sono stati attivati tutti i dispositivi di contenimento ed abbiamo anche allertato l’amministrazione comunale, che come già detto ha provveduto ad emanare un’ordinanza di chiusura temporanea della scuola”. Le classi delle elementari e delle medie potrebbero far rientro dopo il 21 settembre, ma prima tutti e 250 alunni, iscritti all’istituto dovranno sottoporsi a tampone.

