Ritardi nella realizzazione della Rampa di S. Egidio, pressing di Villani

“Non si può più aspettare, è tempo di dare risposte ai cittadini. Troppi sono i ritardi per la realizzazione della rampa di accesso all’Autostrada A3 in direzione nord dell’uscita Angri Sud e per la realizzazione dell’allacciamento di Via Dante Alighieri e di Via Coscioni nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, l’amministrazione solleciti gli uffici tecnici e intervenga il prima possibile affinchè queste opere possano essere portate a compimento prima possibile, risolvendo uno dei principali problemi di collegamento stradale dell’Agro Sarnese Nocerino”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani interviene chiedendo chiarimenti all’Ente locale sui ritardi dell’intervento strategico per il territorio.

“E’ inaccettabile che a distanza di due anni dal finanziamento del Piano Strade Regionale e di nove anni trascorsi, dalla firma della Convenzione per la realizzazione rampa di accesso all’Autostrada A3 in direzione nord dell’uscita Angri Sud e altri lavori viari nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino,nulla sia stato ancora fatto! Per questo motivo, anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni di disagi da parte dei cittadini del mio territorio, ho scritto al sindaco per chiedere dei chiarimenti in merito a tali ritardi che stanno comportando enormi disagi nel sistema viario dell’Agro Sarnese Nocerino” dichiara la Deputata M5S “Nella mia missiva, indirizzata anche al Presidente della Regione Campania, al Cipe, alla Provincia di Salerno e ad Autostrade per l’Italia ho voluto segnalare un eccessivo rallentamento nella realizzazione di un’infrastruttura che dovrebbe semplificare l’intera rete viaria del nostro territorio con una serie di vantaggi in ambito cittadino, imprenditoriale, turistico e commerciale.

Ad oggi siamo ancora in attesa dell’affidamento di entrambi i lotti di tale assetto viario. Insomma, vi è un palese ritardo sull’intervento! La Regione, infatti, già nel 2019 aveva finanziato con 4 milioni e 724.784 euro l’opera nell’ambito del “Piano Strade” per garantire un migliore collegamento della nuova struttura autostradale connessa alla SS268 del Vesuvio. Si tratta di tre opere che sono di fondamentale importanza per decongestionare il piano viario nel nostro territorio e per cui la comunità attende la realizzazione da oltre 20 anni: non possiamo più aspettare! L’Ente ha il dovere di intervenire il prima possibile! Mi auguro di ricevere a breve chiarimenti in merito” conclude la Deputata Villani.

