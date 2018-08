Rissa tra tifosi, il clun Salerno 2010 contro Dazn

Durante il Minuto 58 e 24 secondi della telecronaca della partita Salernitana -Palermo valida per la prima giornata del campionato di Lega B 2018/19, allorquando in curva nord i supporters palermitani si scontavano tra di loro, il giornalista Silver Mele situato a bordo campo ha proferito questa frase “…deve essersi introdotto qualche supporter della Salernitana…”

Tale affermazione, oltre ad essere assolutamente non veritiera, è gravemente lesiva della reputazione dell’intera tifoseria granata, impegnata soltanto, e come sempre, a supportare la propria squadra del cuore .

I tifosi della Salernitana sono ammirati ed imitati, per il loro calore e la loro passione, nonché per le coreografie da favola della mitica Curva Sud Siberiano (quella di ieri davvero spettacolare ), da tutto il Mondo ultras, italiano ed internazionale, e non solo

Pertanto si invitano i giornalisti di Dazn , nell’esperimento delle proprie funzioni, a verificare la fondatezza e la veridicità delle notizie enunciate in diretta, affinché tali situazioni spiacevoli non si verifichino più.

Lo scrive in una nota Il Salerno Club 2010

