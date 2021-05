Rissa sul lungomare, 16enne ricoverato a chirurgia d’urgenza

di Pina Ferro

Non destano preoccupazioni le condizioni dei due sedicenni che l’altra sera sono rimasti feriti nel corso di una maxi rissa avvenuta sul lungomare Trieste e conclusasi all’interno del Mcdonald’s di via Roma. Dei due ragazzi solo una è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza del “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno . I ragazzi sono giunti al pronto soccorso del nosocomio di via San Leonardo a bordo di motorini, pare accompagnati da alcuni amici. Entrambi presentavano ferite (pare da taglio) al gluteo ed alla gamba. Uno dei due è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia vascolare in quanto era stato colpito alla femorale. Ora il 16enne è ricoverato nel reparto di Chirurgia d’Urgenza ma è fuori pericolo. L’altro minorenne, invece, ha ricevuto qualche punto di sutura ed è stato dimesso.Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti in servizio nella zona. I poliziotti hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto la testimonianza di alcuni presenti. Gli agenti si sono posti alla ricerca dei ragazzi da poter ascoltare per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. a richiesta d’intervento e’ arrivata dalla responsabile del locale che ha contattato il 112.

