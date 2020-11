Risorge la Democrazia Cristiana, a Salerno il segretario politico è Salvatore Memoli

Sarà Salvatore Memoli il segretario politico per il Comune di Salerno della Democrazia Cristiano. Un passato, importante, con lo scudo crociato per l’avvocato salernitano che ritorna. La nomina è stata conferita in ossequio alla Sentenza – inappellabile – della Corte di Cassazione a sezioni unite numero 25.999/2020, di data 23 dicembre 2010, che ha sancito la vigenza della Democrazia Cristiana storica, così come è stata resa esecutiva dalla celebrazione del XXII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana e che si è svolto a Perugia nei giorni 14 e 15 dicembre 2013. Il conferimento dell’incarico si fonda anche sulle norme dello Statuto vigente della Democrazia Cristiana e sulle norme attuative dello Statuto stesso. Nonchè sulla delibera congressuale assunta nel corso del summenzionato XXII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, così come reiterata nel corso del XXIII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana.

