Ripulito il centro storico dai rifiuti

di Monica De Santis

Rifiuti raccolti in via Dei Canali, piazza Abate Conforti e nei vicoli adiacenti. Dopo la denuncia, ennesima denuncia dei residenti della zona, come raccontato nell’edizione di ieri anche sulle pagine del nostro quotidiano, gli operatori di Salerno Pulita hanno provveduto a raccogliere tutte le buste che erano state lasciate lungo il centro storico da cittadini poco civili. L’operazione di pulizia si è svolta nella mattinata di ieri dopo la raccolta dei rifiuti organici, un altro mezzo della società addetta alla raccolta della spazzatura, è passato nelle strade del centro storico raccogliendo tutte le buste che da giorni erano state lasciate in più punti. “Hanno fatto il loro lavoro, il problema però rimane – dice la signora Maria Teresa – Sono sicura quasi al 100% che tra qualche ora al più tardi stasera, proprio davanti alla chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano dei calzolai, saranno lasciati nuovamente i rifiuti”. “Hanno messo le telecamere – dice il signor Sergio – dovevano essere un deterente, ma non servono a nulla. Ad oggi non è mai stato fatto nessun verbale, mai un cittadino è stato fermato o rintracciato per aver buttato rifiuti in giorni sbagliati e luoghi sbagliati. Si muovono per pulire solo se siamo noi a chiamare o a segnalare il tutto ai giornali”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia