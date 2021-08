Ripulita la villa comunale. Napoli: “Le forze dell’ordine stanno cercando gli autori”

di Monica De Santis

“Abbiamo completato l’opera di ripulitura completa della Villa Comunale di via Roma deturpata da un gruppo di vandali criminali sui quali stanno indagando le forze dell’ordine a cominciare dalla visione delle telecamere di video sorveglianza”. A parlare è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’indomani dell’episodio vandalico, l’ennesimo, verificatosi nella città di Salerno, per mano di gruppi di vandali ora ricercati dalle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha poi proseguito… “Data doverosa informazione ai concittadini di questa attività, colgo l’occasione per rimarcare due elementi di forte preoccupazione. Negli ultimi mesi Salerno Pulita ha dovuto rimuovere centinaia di micro-discariche bonificando le aree aggredite dagli sversamenti abusivi. Ogni lunedì notte subiamo raid criminali di vere e proprie bande impegnate a rovistare tra l’indifferenziato alla ricerca di materiali da rivendere. – ha detto ancora Napoli – Questi due fenomeni sono un coacervo devastante di sciatteria, inciviltà, vandalismo, criminalità che mette a rischio l’igiene ed il decoro urbano. Talvolta è palese, un’area ripulita al mattina che ridiventa una discarica al pomeriggio, l’intento di boicottare il servizio di pulizia per ragioni ed interessi oscuri. Dobbiamo renderci conto che chi mette in esser simili comportamenti è un delinquente che danneggia tre volte la collettività: sporca la proprietà pubblica; costringe le squadre di pulizia ad interventi aggiuntivi che li distolgono (il personale ed i mezzi sono sempre quelli) dall’attività in altre zone che restano scoperte; mette in cattiva luce Salerno a favore di altri destinazioni alimentando polemiche strumentali. – ha concluso il sindaco – Amministrazione, Forze dell’Ordine e Cittadini devono fare fronte comune ciascuno per la propria competenza: difendiamo Salerno dagli incivili, dai vandali, dai criminali”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia