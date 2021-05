Ripetitore telefonico: Italia Viva chiede incontro con il sindaco

Installazione ripetitore telefonico a San Marzano sul Sarno, la sezione locale di Italia Viva, dopo la petizione popolare avviata qualche mese fa, chiede un incontro con il primo cittadino di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo. I rappresentanti di Italia Viva San Marzano sottopongono all’attenzione del primo cittadino l’annosa questione della piccola città dell’Agro sarnese-nocerino. “L’idea di questa petizione nasce da un’esigenza palese che riguarda tutti i cittadini della comunità di San Marzano sul Sarno: la mancanza di comunicazione attraverso i dispositivi mobili. – si legge nella nota inviata da Italia Viva, al sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo – La rete mobile senza fili è il mezzo di comunicazione più usato al mondo. La maggiore e più frequente lamentela degli utenti è: avere “poco segnale”. La presenza di un’antenna ripetitore per la telefonia mobile sul territorio comunale risulterebbe di grande importanza per garantire l’esigenza di assicurare l’ idonea irradiazione del segnale di telefonia cellulare . Mai come in questo periodo storico disporre di una rete mobile performante risulta determinante soprattutto in ambito professionale. Smartphone e tablet vengono impiegati quotidianamente per inviare mail, scaricare documenti, effettuare video- conferenze e molte altre attività. Una connessione veloce è fondamentale per ottimizzare i tempi e non subire rallentamenti che potrebbero avere conseguenze anche di un certo rilievo sulle attività svolte”. Come sindaco della nostra città chiediamo di valutare quanto sopra riportato e fissare un colloquio esplorativo su quanto sopra riportato”, conclude la lettera.

