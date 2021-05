Ripascimento spiagge locali, approvata perizia di variante

di Erika Noschese

Oltre 79mila euro: a tanto ammontano i lavori di ripascimento disposti dal Comune di Salerno. La giunta comunale ha infatti approvato la perizia di variante e la rimodulazione Qte. Con determina dirigenziale è stato infatti approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli “Interventi di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa del Comune di Salerno, ambito 2, secondo stralcio e secondo lotto per un importo pari a 9.748.803,33 euro mentre con successiva con un decreto del 2019 è stato ammesso a finanziamento l’intervento per poi disporre l’aggiudica definitiva a Rti Rcm Costruzioni, Milito R. Srl, Sepam Srl per un importo contrattuale di 31.254,74 euro.

