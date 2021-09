Riparte Giffoni Multicinema: i film più attesi con la magia del 4K

Giffoni torna ad aprire le porte delle sue sale per riproporre la magia del grande schermo a ragazzi e adulti, cinefili e appassionati e a tutte quelle famiglie che vogliono continuare a godere di tutte le novità della stagione cinematografica in un ambiente totalmente rinnovato, comodo e sicuro. Dopo il grande successo di Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, che ha registrato la presenza di tantissimi fan di Luì e Sofì in sala Truffaut con 700 poltrone nuove di zecca e un sistema di proiezione in 4k, dal 16 al 19 settembre, in Sala Verde, arriverà (ore 17.30), Il giro del mondo in 80 giorni di Samuel Tourneux, film d’animazione presentato in anteprima a #Giffoni50Plus. Da deserti in fiamme a jungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo. Negli stessi giorni, sempre in sala Verde (alle 19 e alle 21.15) sarà proiettato Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, un film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero. Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come previsto sulla panchina di piazza Cavour è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale. Infine, sempre dal 16 al 19, in Sala Blu (alle 18.30 e alle 21) ci sarà Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli di Destin Daniel Cretton, in un’esperienza ancora più coinvolgente grazie al Dolby Atmos. Distribuito da Walt Disney, è il primo film della Marvel su un supereroe asiatico. Il protagonista Shang-Chi, interpretato sullo schermo da Simu Liu, è apparso per la prima volta nei fumetti nel 1973. Conosciuto anche come Maestro del Kung-Fu, è un giovane supereroe che non sa realmente chi sia né di cosa sia capace. Deve affrontare il bene, il male, la luce e l’oscurità e tentare di farli convivere per poter raggiungere il suo pieno potenziale, un potere che può permettergli di duplicare se stesso infinite volte. Sulla sua strada trova alcuni personaggi pronti a dargli del filo da torcere, appartenenti all’organizzazione terroristica chiamata Dieci Anelli. A capo della gang c’è qualcuno con cui in passato Shang Chi ha già avuto a che fare: il temibile Mandarino. Non solo qualità dell’offerta, ma anche della fruizione: le sale di Giffoni Multicinema sono tra le più avanzate del territorio grazie allo splendore del 4k e alla magia del Dolby Atmos, con prezzi accessibili a tutti (intero € 5.50 – ridotto € 4) e parcheggio gratuito. Sono queste le carte vincenti di un format family espressamente pensato per il pubblico che vive Giffoni tutto l’anno con il meglio della programmazione cinematografica, dai blockbuster più attesi ai film d’autore ai più bei film di animazione. Inoltre una nuova tecnologia di aerazione, dotata di filtri antibatterici, sanificherà ambienti e superfici, garantendo la massima sicurezza. La programmazione di Giffoni Multicinema è disponibile su www.giffonifilmfestival.it e sui social ufficiali: https://www.facebook.com/giffonimulticinema/ https://www.instagram.com/giffoni_multicinema/ E’ possibile prenotare il proprio biglietto anche telefonicamente, contattando lo 089 8023262.

