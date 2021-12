Riparte da Salerno il Truck Event di Nancy Mastia

L’iniziativa, ideata e progettata da Nancy Mastia, nota casting director per diverse produzioni cinematografiche, riparte dalla città di Salerno il giorno 23 dicembre. Quest’anno a bordo del Truck un ospite speciale: Babbo Natale, con un carico di caramelle, dolci, cioccolata. Il Truck – il tuo evento in movimento – sarà anche l’occasione per tanti aspiranti artisti o attori di farsi conoscere da Nancy Mastia, e fare anche una foto con lei e non solo: ognuno potrà lasciare a Nancy ed al suo staff il proprio curriculum vitae e se ne avrà l’opportunità dare anche un breve saggio delle doti artistiche. E poi chissà … «La crisi pandemica ha colpito e colpisce ancora il mondo intero e noi dobbiamo adeguarci, pur senza cedere al pessimismo. Chi ci conosce sa che il nostro Truck Event è un palcoscenico itinerante, una piattaforma che genera e produce spettacolo: oggi il Truck sebbene chiuso sta comunque viaggiando, lentamente, a tappe, ma non si ferma – nel pieno rispetto delle norme per la tutela della nostra salute – perché vogliamo portare in giro la solidarietà e la speranza. Io stessa, che a causa del Covid-19 ho subito una maculopatia che tuttora mi rende ipovedente, desidero lanciare un messaggio di ottimismo piuttosto che mollare. Non dobbiamo abbassare la guardia ma continuare a lottare tutti insieme» L’arrivo nella città di Salerno è previsto per le ore 18, il Truck farà tappa nei pressi di piazza della Concordia dove si tratterrà circa un’ora prima di ripartire alla volta della città di Vietri sul Mare ed, infine, a Cetara per concludere la prima tappa del tour Christmas Truck.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia