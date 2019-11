Rioni collinari presi di mira dai malviventi, ancora furti a Giovi

Di Erika Noschese

I rioni collinari continuano ad essere presi di mira dai malviventi. Ladri in azione, questa sera, a Giovi. Ignoti si sono introdotti in una palazzina di Casa D’Amato per tentare di mettere a segno il colpo, per poi spostarsi in altre abitazioni vicini. Sono mesi che i residenti chiedono l’installazione di telecamere di videosorveglianza per porre fine a questa situazione. In pochi mesi, infatti, numerosi sono stati i colpi messi a segno a Giovi e in altre zone collinari della città di Salerno.

Intanto, sul posto è intervenuta la polizia.

