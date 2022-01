Rinviati a marzo gli spettacoli di Caiazzo ed Esposito

di Monica De Santis

Da gennaio a marzo, per garantire sicurezza ed evitare possibili forme di assembramento. Il Teatro Charlot di Pellezzano rinvia di qualche settimana gli spettacoli inseriti nel cartellone della sua prima stagione teatrale. Visto l’andamento della curva epidemiologica in forte crescita, seppur rispettando tutte le normative per contrastare il contagio da Covid-19, il Teatro Charlot, struttura gestita da Cultura & Spettacolo e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale, dunque hanno comunicato uno slittamento di alcune date nella programmazione della stagione teatrale. In particolare saranno rinviati gli spettacoli dei seguenti artisti: “Tutti giù per terra” con Ciro Esposito Rosario Minervini e Salvatore Catanese, originariamente in programma il 28 gennaio, andrà in scena venerdì 11 marzo. Lo show di Paolo Caiazzo, che sarà protagonista di “Terroni si nasce”, è stato invece posticipato (dal 21 gennaio) a venerdì 18 marzo. Resta confermata la data di febbraio che vede il 18 febbraio protagonista Angelo Di Gennaro e anche la data del 4 marzo che protagonista la compagnia del Teatro delle Arti in “Nati 80, amori e non” Agli abbonati si comunica inoltre, che lo spettacolo “Natale in casa Cupiello” che doveva andare in scena ad inizio gennaio e che è stato rinviato sempre a causa dell’aumento dei casi covid a Salerno e provincia, sarà rimpiazzato dallo show del trio comico Villa PerBene e si terrà venerdì 8 aprile. Una decisione quella presa da Tortora e Fiore, nella speranza di operare nella massima sicurezza di tutti, ed è per questo che la struttura garantirà la validità degli abbonamenti e dei biglietti acquistati. Per ogni informazione ed ulteriori domande si puà contattare il botteghino allo 0892593359, aperto tutti giorni dalle 17:00 alle 21:30. Intanto però prosegue la programmazione cinematografia. Due i film in programmazione in questi giorni alle ore 17 e alle ore 19 “Il lupo e il Leone”, mentre alle ore 21 sarà proiettata una delle migliori commedie del momento, un film molto divertente dove le risate sono garantire. Si tratta de “Il capo perfetto” con il Premio Oscar Javier Bardem

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia