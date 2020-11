“Rinuncio alle provinciali, il mio unico obiettivo è la riconferma al Comune”

di Erika Noschese

Cerca la riconferma a Palazzo di Città ma rinuncia alle prossime elezioni provinciali. Il capogruppo di Forza Italia al Comune Roberto Celano sembra avere le idee ben chiare circa i suoi prossimi impegni elettorali che lo porteranno ancora ad essere uno dei protagonisti delle prossime amministrative, in programma nella primavera 2020. Consigliere Celano, tra circa sei mesi la città di Salerno tornerà al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Lei sarà nuovamente in campo? A che punto è il centro destra? “Il centro destra si sta riunendo, ci stiamo vedendo per cercare di creare un’alternativa seria al sistema. Io sarò in campo, darò una mano per cercare di catalizzare attorno ad un’idea di città che dobbiamo condividere quanti più esponenti possibili della società civile, mondo delle professioni e delle imprese per poter finalmente restituire la città ai salernitani

