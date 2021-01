Rimborsi spese all’avvocato Raffaele Marciano “Chiarimenti per mancata emissione di fattura”

Il Presidente della commissione di garanzia Michele Russo ha chiesto chiarimenti sui rimborsi spese all’avvocato Raffaele Marciano dopo gli accertamenti della stessa commissione. “Esaminate le determine di liquidazione dei rimborsi spese all’Avv. Raffaele Marciano, disposte in virtù delle convenzioni per il patrocinio legale stipulate con il Comune di Scafati il 5 Luglio 2017 ed il 22 Settembre 2017. Le convenzioni, scadute da tempo, prevedono oltre al corrispettivo economico mensile, “… altresì, i rimborsi previamente comunicati per spese vive, relative alle singole difese (per diritti e marche)”

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia