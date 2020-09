“Ridurre le distanze e tornare a dialogare coi cittadini”

Continua il tour elettorale di Ernesto Sica, candidato al consiglio regionale della Campania con Italia Viva. Nella serata di giovedì, infatti, l’ex sindaco di Pontecagano Faiano e attuale consigliere provinciale ha inaugurato il suo secondo comitato elettorale, a Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano. “Abbiamo assunto un impegno ben preciso: continuare ad essere presenti sul nostro territorio. Ho fatto mio questo impegno da tempo e voglio portarlo in Regione. Perché solo conoscendo la provincia di Salerno, la propria terra, si possono dare risposte ai cittadini”, ha dichiarato Sica durante l’inaugurazione del comitato elettorale. In un clima di grande entusiasmo e partecipazione, il Consigliere provinciale si è confrontato a lungo con le tante persone presenti all’iniziativa in via Picentia. “Un comitato – ha detto nel suo intervento il candidato al consiglio regionale – ha per noi un significato ben preciso: non un luogo temporaneo utile ad ampliare il consenso, ma un momento di contatto costante, ascolto, scambio di idee, discussione, riflessione sul presente e futuro. Perché il mio impegno in politica è una scelta di vita e non l’esaltazione di un momento storico”. “La politica – ha aggiunto il candidato al Consiglio regionale – è una missione, è la volontà di rafforzare ogni giorno il rapporto tra elettori ed eletto, è condivisione. Al centro vanno inseriti sempre il dibattito, la proposta, anche la contrapposizione dialettica, ma mai l’offesa personale, la demagogia, lo scontro spesso alimentato da chi non ha argomenti. E noi al centro mettiamo il nostro progetto, la nostra comunità, i nostri valori di popolari e moderati, la nostra conoscenza di questa terra che abbiamo sempre difeso e valorizzato, mettiamo la consapevolezza del periodo che stiamo vivendo. Perché conosciamo benissimo il territorio, il nostro impegno non è mai venuto meno, sappiamo interpretare le necessità e siamo forti dell’esperienza di aver governato e guidato percorsi amministrativi a più livelli”. Per Sica, la vera sfida è tenere vivo il rapporto con i cittadini e ridurre le distanze: “Questa – ha concluso Ernesto Sica – è la nostra grande sfida e la stiamo vincendo: tenere vivo il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, ridurre le distanze, tornare a dialogare con i cittadini per restituire loro quel senso di comunità. Prima di ogni cosa. Questo è il nostro impegno per una Provincia bella e protagonista”.

