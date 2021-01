“Ridiamo vita alle terme Campione” L’appello di Luciano Conforti

di Erika Noschese

Ridare vita alle terme Campione-Caruso. È l’appello lanciato da Luciano Conforti, ex assessore al Lavoro del Comune di Salerno ed ex consigliere comunale nelle file del Pdl. Conforti, in occasione della prossima competizione elettorale, vorrebbe far tornare le terme Campione al centro del dibattito politico. Da consigliere comunale, negli anni dal 1997 al 2000 ha infatti tentato di recuperare le antiche terme, ormai finite nel dimenticatoio. “Le battaglie condotte nelle diverse sedute dei Consigli Comunali e Commissioni Consiliari, furono focalizzate non solo al recupero delle exTerme ma anche alla tutela di un’immensa area verde che era ricca, tra l’altro, di un’abbondante vegetazione con la presenza di rare piante ornamentali e officinali che non si trovano più nella nostra città – ha ricordato Luciano Conforti

