Ribery: schianto nella notte dopo una notte a Capaccio

di Marco De Martino

SALERNO – Grande paura per Franck Ribery. L’attaccante della Salernitana, nella notte tra domenica e lunedì, è stato vittima di un incidente stradale presso un incrocio a Paestum in località Laura. La vettura sportiva condotta da un parente di Ribery è finita, per cause ancora in via di accertamento, contro uno dei semafori presenti all’incrocio. Un impatto molto violento, che ha seriamente danneggiato l’automobile, che sarebbe finita anche contro un muretto, e lo stesso semaforo. Danni fortunatamente lievi sia per Franck Ribery che per la persona che era in sua compagnia. Il transalpino, trasportato in ambulanza presso il nosocomio di Battipaglia, ha riportato un leggero trauma cranico ed una ferita lacero contusa al capo con prognosi di sette giorni. Una fortuna che le conseguenze non siano state più serie, soprattutto per la dinamica del sinistro che verrà accertata dai filmati girati dalle telecamere di sicurezza. Dopo essere stato medicato, Ribery è stato dimesso e ne avrà, come detto, per una settimana. Niente Inter, dunque, per il francese. PRIMA LA CENA, POI L’IMPATTO Secondo una prima ricostruzione dei fatti che hanno immediatamente preceduto l’incidente, domenica sera Ribery si trovava a Capaccio dove, probabilmente in compagnia di altri tesserati della Salernitana, ha consumato la cena in un noto locale del centro cilentano. Poi, subito dopo la partenza per fare ritorno a Salerno attorno alle tre, l’impatto ed il trasporto in ospedale. La tac a cui è stato sottoposto fortunatamente ha escluso problemi, l’esito delle analisi del sangue e l’alcol test accerteranno eventuali ulteriori responsabilità. La società granata intanto sta valutando se prendere provvedimenti nei confronti degli altri tesserati coinvolti per aver violato il regolamento interno che prevede il rientro a casa entro le ore 23: «Innanzitutto siamo felici che Ribery stia bene dopo un incidente del genere. Franck è rientrato tardi e non doveva farlo, lo sa e si è già scusato ma non è successo niente, è un campione nei comportamenti sia in campo che fuori», il commento del direttore Walter Sabatini che sul possibile ritardo di altri tesserati ha aggiunto: «Accerteremo se ci sono altri tesserati coinvolti e nel caso anche per loro saranno valutati eventuali provvedimenti disciplinari». MULTA IN ARRIVO Dunque potrebbero arrivare multe per altri calciatori granata, ammenda che invece certamente verrà comminata a Ribery, in particolar modo perchè è il capitano della squadra. Quest’oggi il francese incontrerà il tecnico Davide Nicola per chiarire quanto accaduto e chiedere scusa a lui ed a tutto il gruppo. Un caso che non ci voleva per la Salernitana ma che, per fortuna, non ha avuto conseguenze serie per la salute di nessuno.

