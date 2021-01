Riaprono le scuole superiori, i dirigenti si riorganizzano

di Monica De Santis

Lunedì 1° febbraio tornano in classe gli alunni delle scuole superiori. Così è stato deciso dal Tar, nella mattinata di ieri e confermato in serata dalla nuova ordinanza regionale emessa dal Governatore De Luca. Un ritorno in classe che però vede i dirigenti scolastici di Salerno e provincia perplessi in merito agli orari che sono stati imposti dal Prefetto di Salerno. Infatti le scuole di Salerno città e quelle della zona dell’Agro Nocerino Sarnese dovranno suddividere il 50% degli alunni in due gruppi, un primo composto dagli alunni delle prime, seconde e terze che dovrebbe entrare alle 8,15 ed un secondo gruppo che dovrebbe entrare alle ore 10.

