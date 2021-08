Riapre l’Arechi: prezzi alti, tifosi infuriati

di Fabio Setta

Prima partita, prima prevendita e prime polemiche. L’Arechi riapre le porte ma i tifosi non fanno i salti di gioia. nel mirino i prezzi alti scelti dalla Salernitana per la prima uscita stagionale della squadra di Castori. Tribuna Rossa e Verde a 50 euro (più 5 euro di diritto di prevendita), Tribuna Azzurra 30 euro (più 2 euro), Distinti 25 euro (più 2 euro), le due curve a 20 euro (più 2 euro). Al costo dei biglietti, in vendita sul circuito vivaticket, oltre il diritto di prevendita vanno aggiunti anche 89 centesimi di commissione. tanti i commenti sui social di tifosi infuriati per il costo del tagliando che, considerata anche la diretta tv, si sarebbero attesi prezzi decisamente più popolari. A maggior ragione considerato che la squadra di Castori è ancora in fase di ristrutturazione. Per motivi organizzativi, relativi ai tempi di avvio della prevendita stessa, ha fatto sapere la società che per il match di Coppa contro la Reggina non sarà possibile utilizzare il voucher che i tifosi conservano dalla stagione 2019/20 quale rimborso riservato ovviamente agli abbonati per le gare disputate a porte chiuse dopo il lockdown. Voucher che potrà essere utilizzato, invece, per le partite di campionato quando la società metterà in vendita anche i biglietti ridotti per specifiche fasce d’età. Per accedere allo stadio Arechi, una volta acquistato il tagliando, sarà necessario il Green Pass che andrà esibito all’ingresso. Chi non è ancora in possesso di tale documento potrà accedere allo stadio soltanto dopo l’effettuazione di un tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara e presentando il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo. Non sarà, invece, richiesto il Green Pass per i minori di 12 anni. Sono in tutto 13mila i biglietti in vendita. La passione dei tifosi supererà anche il costo e le difficoltà?

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia