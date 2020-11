Restyling del Corso Vittorio Emanuele, il Comune di Salerno ritira atti e bandi

Che fine ha fatto il lavoro di restyling del Corso Vittorio Emanuele? Una domanda che si sono fatta in molti, anche alla luce dell’aggiudica alla fine dello scorso mese di febbraio degli stessi. Alla fine, il Corso da re di Salerno sarà costretto a dover attendere ancora qualche tempo per rifarsi il look o, quanto meno, per completarlo. Ma cosa è successo? Semplice, grazie all’iter burocratico, fatto di ricorsi e controricorsi, il bando di gara, e i relativi atti, sono stati in parte ritirati dal Comune di Salerno. Non tutti però, perché il bando di gara di affidamento dei lavori conclusosi con opportuna graduatoria lo scorso 28 febbraio, non è stato completamente stralciato.

