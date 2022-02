“Restiamo in A e dimostriamo quanto valgono i granata”

di Giuseppe Gaudiano

“Penso sia stata una partita difficile, affrontata in modo ottimale, considerando che abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato e siamo riusciti ad ottenere un punto fondamentale per la Salvezza”.

Parla così Ulderico Salvati, a pochi minuti dalla fine di Salernitana Milan che si è concluso con il 2 a 2. Un punteggio fondamentale che, come dice Salvati, deve portare l’attenzione della squadra alle prossime partite. “Contro il Bologna sarà una partita alla nostra portata, potrà regalare punti fondamentali per la salvezza – ha detto Ulderico – E’ stata una partita non semplice ma abbiamo fatto una grande gara”. I tifosi plaudono al nuovo allenatore, Nicola: “Credo si sia vista subito la sua impronta, sembrava che la squadra avesse capito i meccanismi e siamo stati bravi ad attaccare per i 90 minuti”. Per Ulderico Salvati è necessario, in questo momento, massimo impegno da parte di tutti perché la retrocessione resta un pericolo sempre attuale e il campionato non è particolarmente lungo.

Ieri sera, la Salernitana ha affrontato la capolista, riuscendo a portare a casa un punto importante “anche se ad un certo punto tutti speravamo nella vittoria e credo sia stata la miglior prestazione dei granata”, ha dichiarato Simone Cuffa che parla di “impatto fortissimo con la squadra” da parte di mister Nicola. “I nuovi acquisti di Sabatini credo siano fondamentali per mister Nicola perché oggi la squadra è all’altezza”, ha aggiunto Simone Cuffa che spera ancora nel miracolo salvezza “anche se a questo punto del campionato è molto difficile”. Crede nella necessità di avere un nuovo attaccante, invece, Adolfo Adinolfi che vuole credere nel sogno salvezza per dimostrare alle squadre avversarie il valore dei granata:

“La squadra sta meglio e lo dimostra, è unita e hanno cacciato gli attributi – ha dichiarato – Il nuovo allenatore dà carica alla squadra e ai tifosi, basta vedere il suo gesto a fine partita, ha caricato la curva perché lui ci crede”.

