Reparto di rianimazione dell’ospedale Da Procida ora è a rischio chiusura

di Erika Noschese

L’ospedale Da Procida rischia la chiusura. A lanciare l’allarme gli infermieri e gli operatori sanitari che, attraverso una petizione, chiedono al ministero della salute la stabilizzazione. A rischio chiusura è il reparto di rianimazione della struttura ospedaliera che, in fase emergenziale, è stato trasformato in centro Covid. Si tratta, di fatto, di otto posti letto che hanno lavorato a pieno ritmo in fase emergenziale, accettando sempre i pazienti provenienti da tutta la Campania. “In questo momento ci sono tanti pazienti ancora ricoverati, ci sono 2 reparti di penumologia che ancora resteranno attivi. I posti letto sono essenziali per questo territorio e per la Campania. Ci lavorano 40 infermieri e Oss, tutti precari, hanno imparato a gestire pazienti Covid in terapia intensiva, quanto di più difficile da curare. Verranno smembrati in altri presidi, probabilmente non verranno stabilizzati – hanno dichiarato gli infermieri che chiedono la stabilizzazione -…

