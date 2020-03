Regionali e comunali, rinvio a delle elezioni

Il governo pensa a un rinvio delle elezioni regionali, comunali e a termini più lunghi anche per il referendum a causa dell’emergenza coronavirus. In una bozza del decreto in vista del prossimo cdm, tra le ipotesi della presidenza del Consiglio si interviene sul mandato “degli organi elettivi regionali” che scade entro il 31 luglio 2020, prorogandolo di tre mesi visto il rischio sanitario. Le Regioni attese al voto in primavera sono sette: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle D’Aosta. Le elezioni dei consigli comunali – oltre 1000 comuni tra cui quindici capoluoghi di provincia e quattro di regione – sono invece fissate “in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020”.

