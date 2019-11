Regionali: Cirielli, Caldoro ha risanato, De Luca sperperato

“Stefano Caldoro e’ una persona perbene, competente, con esperienza politica e amministrativa. Ha risanato i conti della Campania e si preparava a rilanciare l’azione del territorio grazie a questo risanamento, nei cinque anni De Luca ha sperperato tutti quei fondi senza ottenere nessun risultato”. Lo ha detto il Questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli a margine del IV congresso Flp, parlando della possibile candidatura di Stefano Caldoro a presidente della Regione Campania. “Questa e’ la proposta di Forza Italia, a livello nazionale si era detto che c’era un’opzione forte di Forza Italia in Campania e quindi Berlusconi ha detto correttamente ai suoi parlamentari che la scelta per loro e’ Caldoro. Giorgia Meloni, che aveva gia’ avuto modo di dire che Caldoro aveva lavorato bene, ha solo ricordato che non si vota soltanto in Campania ma anche in Emilia Romagna e in Calabria e ancora non abbiamo i candidati. Voleva dire, ‘muoviamoci a fare una scelta complessiva’”. Parere diverso, invece, per Gianni Pittella, senatore del Partito Democratico. “Sono un estimatore da sempre di Vincenzo De Luca, apprezzo molto la sua capacita’ di governo, il suo coraggio riformista e per me va sostenuto fino in fondo. Si rinnova la sfida con Caldoro? Faremo il 3-1 allora”.

