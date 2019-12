Regionali: Cirielli, Caldoro è un nome di qualità

“Quello di Caldoro e’ un nome di qualita’. Io ho governato con lui. Non e’ solo una qualita’ soggettiva, ma e’ persona onesta, competente, che ha risanato la Regione Campania. Forse ha mancato di una grande forza caratteriale per guidare un popolo di 6 milioni di abitanti come il nostro, non avra’ creato quell’entusiasmo del comandante di battaglia ma non e’ detto che debbano esserci solo questi tipi di comandanti, servono anche quelli logistici, che fanno arrivare gli approvvigionamenti, le vettovaglie ecc. In un esercito ci sono tante figure. E lui e’ stata una figura assolutamente positiva. Quel che e’ sicuro e’ che non verremo meno alla parola data”. Lo ha detto il parlamentare di Fdi, Edmondo Cirielli, a margine di un convegno sulla riforma costituzionale organizzato da Fratelli d’Italia, a Salerno.

