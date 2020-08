Regionali, anche Roberto Celano si candida a sostegno di Caldoro

La notizia era nell’aria già da tempo. Roberto Celano, consigliere comunale di Salerno e della Provincia, scende in campo per le prossime Regionali di settembre. L’annuncio in queste ore agli amici più stretti prima di dare la notizia alla stampa. “Inizia per me una nuova appassionante sfida. Sarò candidato alle prossime elezioni regionali con la lista Forza Italia a sostegno di Stefano Caldoro Presidente. Vorrei, come ho sempre fatto, impegnarmi con passione e tenacia per la nostra comunità e per la nostra bella provincia promuovendone la valorizzazione”.

