Regionali 2020, Mazzeo ringrazia tutti tramite WhatsApp

Ha tentato la scalata a Palazzo Santa Lucia con Italia Viva, schieramento dove Tommaso Pellegrino ha fatto il pieno. Il consigliere comunale Nico Mazzeo non ce l’ha fatta a centrare l’elezione in Consiglio Regionale al primo tentativo. Ma resta l’esperienza coinvolgente con lo stesso Mazzeo, che contava sull’appoggio del collega Pessolano, che ringrazia tutti tramite WhatsApp: “È stata una bellissima esperienza, fatta di gente in carne e ossa, di grande semplicità, di dialogo basata sul rapporto umano, di conoscenza di territori. – scrive Mazzeo – La politica per quel che mi riguarda è questo: semplicità, rapporti umani…

Grazie a tutti, avete arricchito la mia vita con i vostri dialoghi, bagaglio immenso che custodirò’ gelosamente nella mia vita.

Mi avete fatto sentire una persona viva e speciale.

Oggi per me non si tratta di una sconfitta, ma di una grande Vittoria, quella di aver avuto il coraggio di scegliere”.

