Regina Margherita: aule per 100 alunni forse slitta il ritorno in presenza

di Monica De Santis

Ancora in fase di definizione il possibile ritorno in classe degli studenti del Liceo Regina Margherita. Mentre tutte le altre scuole superiori sono oramai organizzate per la prossima riapertura nel liceo di via Cuomo la fumata bianca non c’è ancora stata. Nella giornata di oggi la dirigente scolastica dovrebbe decidere se far tornare in presenza i suoi studenti (una parte di loro) oppure lasciarli ancora in Dad. La decisione dipende tutto dalle norme di sicurezza, se queste dovessero essere garantite allora l’istituto potrebbe riaprire a qualche classe, altrimenti tutto resta come prima, ovvero con le lezioni in Dad. Ma se si dovesse riaprire a scuola non tornerebbe il 50% degli studenti così come previsto dal Dpcm, ma solo 100 alunni su 1300 iscritti.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia