Election day, cittadini al voto anche per il referendum: cosa succede se vince il sì?

I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle 23, mentre domani per mezza giornata dalle 7 alle 15

Election day: così è stata ribattezzata la giornata di oggi e di domani quando, in Campania i cittadini sono chiamati al voto per eleggere la nuova giunta regionale e in 21 comuni del salernitano il rinnovo dell’amministrazione comunale. Inoltre, si voterà per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, indetto approvare o respingere la legge di revisione costituzionale intitolata “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Gli elettori saranno chiamati a rispondere al seguente questito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – numero 240 del 12 ottobre 2019?” e gli elettori che vogliono il taglio dei parlamentari dovranno votare sì in caso contrario no. Non ci sarà bisogno di quorum, ovvero vince chi prende più consensi a prescindere dal numero dei votanti. Si tratta del IV referendum confermativo nella storia dell’Italia repubblicana. Il testo della legge, approvato definitivamente dalla Camera l’8 ottobre 2019, prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Se la maggioranza dei votanti dice “sì” alla riforma (come detto, anche senza raggiungere il quorum) il taglio dei parlamentari entra in vigore: dopo le prossime elezioni politiche nella Camera dei Deputati siederanno 400 parlamentari, mentre al Senato 200. Con il “sì” al referendum costituzionale 2020 sul taglio dei parlamentari a Palazzo Madama resteranno i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma potranno essere un massimo di 5 (finora cinque senatori erano quelli che ciascun Capo dello Stato poteva nominare, secondo l’articolo 59 della Costituzione). L’attuale consistenza parlamentare, è la tesi dei favorevoli alla riforma, è anche anacronistica: venne stabilita nel 1963 quando ancora non c’erano 800 consiglieri regionali e il parlamento europeoeletto direttamente. Ridurre il numero degli eletti, secondo i fautori del Sì, rende più trasparente e comprensibile la vita politica. Questo perché, con un numero minore e piùcontrollabile di rappresentanti, dovrebbe essere più agevole il giudizio dei cittadini nei loro confronti. Chi chiede appoggio alla posizione del Sì ritiene che questa legge sia il primo passo verso una non rinviabile stagione delle riforme: a partire da quella elettorale. Nel caso vincesse il “no”, con la maggioranza dei voti, la riforma sul numero dei parlamentari non avrà effetto e l’esito del referendum sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tutto rimarrà come oggi: il parlamento resterà composto da 630 deputati e 315 senatori, per un totale di 945 parlamentari (a cui si aggiungono i senatori a vita, 6 al momento). Il taglio dei seggi aumenterebbe il numero di abitanti per ogni parlamentare: come conseguenza, crescerebbe la distanza tra la popolazione e i suoi rappresentanti. I sostenitori del No ravvisano anche un pericolo per la democrazia riguardo alla rappresentanza territoriale, dal momento che sarebbe ridotto il numero di senatori eleggibili nelle regioni. Chi vota No sostiene che un taglio del solo numero dei parlamentari, non accompagnato da riforme e dalla modifica dei regolamenti, non faccia altro che paralizzare l’attività del parlamento e che la produttività di ciascun deputato o senatore sarà minata dal fatto che il lavoro in commissione sarà distribuito su meno persone. Il fronte del No bolla la riforma come demagogica e populista, e l’accusa di far leva sul sentimento di antipolitica diffuso tra la gente. Perplessità sul risparmio: “Lo 0,007 per cento della spesa pubblica”. La consultazione referendaria era prevista per il 29 marzo scorso. Ma è stato tutto rinviato al 20 e 21 settembre a causa della pandemia da Covid-19. Per quando riguarda l’orario, i seggi saranno aperti oggi dalle ore 7.00 alle 23.00, mentre domani per mezza giornata dalle 7.00 alle 15.00. Una volta chiuse le urne inizierà lo spoglio da parte degli scrutatori, con i risultati sulle percentuali del “sì” e del “no”. M5S vota Sì I grillini sono i principali sostenitori della riforma.L’ex capo politico Di Maio ha girato l’Italia invitando al Sì. Fra le principali argomentazioni lo stop agli sprechi e il vantaggio economico. Anche tra i 5Stelle c’è comunque una piccola fronda di parlamentari per il No (tra loro Mara Lapia, Andrea Colletti, Elisa Siragusa e Andrea Vallascas). Il Pd vota Sì È la linea della direzione nazionale. Zingaretti la porta avanti dopo avere ottenuto garanzie sul fatto che gli alleati sostengano altre leggi “correttive”. Ma molti esponenti del partito, a partire da pionieri come Prodi e Veltroni, Arturo Parisi, Rosy Bindi – oltre a parlamentari in carica quali Laura Boldrini e Matteo Orfini – si sono schierati per il No. La Lega vota Sì Salvini ha dichiarato questa posizione per “coerenza” rispetto ai voti espressi in aula ma ha aggiunto che “non caverà gli occhi” a chi si esprimerà in modo contrario. Nomi di peso come Giancarlo Giorgetti, Claudio Borghi, Gian Marco Centinaio sono per il No. Fi: libertà di coscienza Silvio Berlusconi non ha espresso una posizione ufficiale ma ha duramente criticato la riforma. La maggior parte degli esponenti di Fi sono per il No. Il primo a rompere il fronte è stato Renato Brunetta. E tra i promotori del referendum, c’è il forzista Andrea Cangini. Fratelli d’Italia vota Sì Giorgia Meloni si è detta consapevole che “un eventuale successo del No potrebbe mettere in difficoltà la maggioranza” ma Fratelli d’Italia, nel centrodestra, è il partito che ha fatto registrare meno crepe sul fronte del Sì (Guido Crosetto è un’eccezione). Italia Viva: libertà di coscienza Matteo Renzi ha accolto in modo a dir poco tiepido la riforma, dicendo che è “un tributo alla demagogia: senza il monocameralismo non cambia nulla” (tra i No espliciti quelli di Luigi Marattin e di Roberto Giachetti). +Europa e Azione votano No Sia Emma Bonino che Carlo Calenda hanno fatto sentire la loro voce contro il taglio. Per la leader radicale è una “mutilazione della costituzione”, per l’ex ministro la “vera casta è di chi arriva in parlamento senza competenza”. Chi vota? Potranno votare al referendum costituzionale confermativo tutti i cittadini italiani maggiorenni, che il 20 settembre 2020 abbiano già compiuto 18 anni di età. Sono necessari un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Nel caso sia stata smarrita, danneggiata o siano finiti gli spazi a disposizione, può essere richiesta, per tempo, all’ufficio elettorale del Comune di residenza.

