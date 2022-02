Redditi: tra gli uscenti il più ricco Della Greca

Ci sono anche i redditi degli ex consiglieri – e dell’ex assessore – pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Salerno. In pole position vi è proprio l’ex assessore al Bilancio, Luigi Della Greca, oggi responsabile dei rapporti con le organizzazioni sindacali per scelta del sindaco Vincenzo Napoli dopo la sconfitta elettorale che, per il 2021, ha dichiarato un reddito complessivo pari a 134.001 euro. A seguire l’ex forzista Ciro Russomando con i suoi 111.248 euro; l’ex consigliere Ermanno Guerra che ha dichiarato un reddito pari a 95.368 euro; Rosa Scannapieco con i suoi 54.280 euro; Nico Mazzeo che, per il 2021, ha dichiarato un reddito pari a 47.976 euro; Pietro Stasi – che ha cercato a riconferma a Palazzo di Città con Fratelli d’Italia – ha dichiarato un reddito pari a 34.460 euro. A seguire ci sono Antonio D’Alessio con i suoi 43.390 euro; Lucia Mazzotti con i suoi 43.004 euro; l’avvocato Leonardo Gallo che ha dichiarato un reddito pari a 23.181 euro; Giovanni Lambiase con i suoi 12.876,17 euro; l’ex consigliera Sara Petrone, tra i primi dei non eletti e che sperava in un ripescaggio con la nomina di un Progressista in giunta (poi svanita con l’inchiesta della Procura di Salerno sui presunti appalti truccati ndr) che ha dichiarato un reddito pari a 11.730 euro e infine la socialista Veronica Mondany che ha dichiarato un reddito complessivo di 11.201,20. er.no

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia