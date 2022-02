Redditi: l’assessore Tringali è sul podio della Giunta

di Erika Noschese

Claudio Tringali l’assessore più “ricco” mentre il sindaco Vincenzo Napoli si attesta al quinto posto. Le dichiarazioni dei redditi coinvolgono anche la giunta comunale di Salerno. In pole position, sul podio della ricchezza, l’assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza, Claudio Tringali che ha dichiarato, per il 2021, un reddito di 156.958 euro; al secondo posto vi è l’assessore al Bilancio Paola Adinolfi che ha dichiarato un reddito di 98.955 euro mentre, a chiudere il podio, la vice sindaco e assessore alle Pari Opportunità Paky Memoli con un reddito di 92.944 euro. A seguire l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Michele Brigante con una dichiarazione dei redditi pari a 80.826 euro. Solo 65.594 euro per il sindaco Vincenzo Napoli e a seguire vi è l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Ferrara con un reddito pari a 64.799 euro. Tra gli ultimi l’assessore all’Istruzione Gaetana Falcone con 49.958 euro; l’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto che ha dichiarato un reddito di 36.100 euro e, infine, l’assessore alle Politiche Ambientali, Massimiliano Natella con un reddito di 31.317 euro. Quest’anno, a dispetto dei precedenti, i redditi sono stati pubblicati con un leggero ritardo.

