Redditi: Caramanno il più ricco, ultima in classifica Claudia Pecoraro

di Erika Noschese

E’ Angelo Caramanno, ex assessore all’Ambiente, il Paperon De’ Paperoni del Comune di Salerno. Ieri mattina sono stati resi noti i redditi dei consiglieri attuali, di quelli non riconfermati e della giunta. L’attuale consigliere, nome di spicco dei Progressisti per Salerno ha dichiarato un reddito pari a 128.503 euro; a seguire, con una bella medaglia d’argento c’è Catello Lambiase, capogruppo del Movimento 5 Stelle con un reddito di 123.092 euro mentre, a chiudere il podio, il capogruppo di Campania Libera Salvatore Telese che, per il 2021, ha dichiarato un reddito complessivo pari a 117.835 euro. A seguire c’è Luca Sorrentino con i suoi 72.209 euro; Corrado Naddeo, consigliere di Oltre, che ha dichiarato 71.063 euro; il consigliere di Campania Libera Criscito Pasquale con i suoi 69.539 euro. E ancora: la dirigente scolastica, nonché leader dell’opposizione Elisabetta Barone che ha dichiarato un reddito complessivo pari a 67.925 euro; la consigliera di Popolari e Moderati con i suoi 67.236 euro; il presidente del Consiglio comunale Dario Loffredo che ha dichiarato un reddito pari a 61.726.00 euro; il leader de La Nostra Libertà Antonio Cammarota con i suoi 60.931 euro; Zitarosa Giuseppe con i suoi 53.900 euro; Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, che ha dichiarato un reddito pari a 48.093 euro; il consigliere di Salerno per i Giovani, Horace Di Carlo con i suoi 47.726 euro; il presidente della commissione Sport, Rino Avella che ha dichiarato un reddito pari a 47.164 euro; il consigliere di Fratelli d’Italia Michele Sarno con i suoi 46.677 euro; Mimmo Ventura con i suoi 43.415 euro; il consigliere di Oltre Donato Pessolano che ha dichiarato un reddito pari a 44.323 euro; l’ex assessore alla Cultura Antonia Willburger con i suoi 42.636 euro; il consigliere dei Progressisti Rocco Galdi con i suoi 42.188 euro; il capogruppo del Psi Filomeno Di Popolo con un reddito complessivo pari a 40.306,08 euro; la new entry, Vittoria Cosentino con i suoi 32.671 euro. A chiudere, con un reddito più basso, ci sono: il presidente della commissione Ambiente e Cultura Arturo Iannelli che ha dichiarato un reddito pari a 24.289 euro; Gianluca Memoli con i suoi 23.108 euro; Dante Santoro, consigliere di Prima Salerno, che per il 2021 ha dichiarato un reddito pari a 22.064 euro; Felice Santoro con i suoi 15.542, 03 euro; Carbonaro Antonio che ha dichiarato un reddito complessivo pari a 15.281 euro; Antonio Fiore con i suoi 14.517.00 euro; Fabio Polverino con i suoi 14.517.00 euro. Ultimi tre sono il consigliere Giuseppe D’Andrea che ha dichiarato un reddito pari a 8.203 euro; l’avvocato Tea Luigia Siano che ha dichiarato un reddito di 1.093 euro e la consigliera del Movimento 5 Stelle nonché vice presidente del Consiglio Claudia Pecoraro con i suoi 716 euro.

