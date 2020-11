Record di contagi nel salernitano Infermieri contagiati, scatta l’allarme

di Monica De Santis

Aumenti record dei contagi nelle province di Caserta e di Salerno: entrambe hanno registrato ieri il dato più alto di nuovi casi di Covid-19 in un solo giorno nel rispettivo territorio. In provincia di Caserta sono 1.145 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (sono 12.709 i casi totali dall’inizio dell’emergenza), mentre in provincia di salerno sono 499 i contagi emersi oggi (casi totali 7.482). E l’aumento vertiginoso dei casi in provincia di Salerno, fa registrare anche un elevato numero di casi tra infermeri e pazienti ospedalieri tanto da costringere diverse strutture a rimanere chiuse in attesa di sanificazione. Ultima in ordine di tempo la notizia della chiusura di una struttura di riabilitazione per dei sospetti casi Covid.

