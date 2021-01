Rapuano? Grande ex assessore L’omonimo un pessimo arbitro

Gaetano Rapuano. Simpatico e sempre sulla battuta, è stato assessore del Comune di Salerno con il suo Psdi, quanto il partito esisteva ancora. Avevi un problema? Ci pensava Rapuano, di professione avvocato. Ora abbiamo conosciuto meglio un altro Rapuano, di professione arbitro. Un disastro. Un disastro sul cammino granata. La Salernitana ha perso per colpa dell’arbitro? Sì. Non solo per l’espulsione di Capezzi ma per l’intera gestione della partita, con Rapuano sempre pronto al fischio decisivo contro i granata in attacco, compensati con una montagna di punizioni inutili a centrocampo.

