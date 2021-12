Rapina in un supermercato di Battipaglia, esplosi colpi a salve

Rapina alla vigilia di Natale in un supermercato di Battipaglia, nel Salernitano. Intorno all’ora di pranzo, un uomo, arma in pugno, ha fatto irruzione nel discount di via Compagnoni, ha minacciato una cassiera e si e’ fatto consegnare i soldi presenti in cassa che, da una prima verifica, ammontano a circa mille euro. Poi, e’ scappato a piedi ma, durante la fuga in strada, mentre era ancora nelle vicinanze dell’attivita’ commerciale, ha esploso dei colpi di pistola, secondo gli investigatori, a scopo intimidatorio. I carabinieri della locale Compagnia ritengono che quella utilizzata dal malvivente possa essere una pistola a salve o giocattolo in quanto non sono stati rinvenuti bossoli, ne’ tracce di fori di proiettili. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore ha raggiunto, pochi istanti dopo, via Monsignor Vicinanza, dove, ad attenderlo, c’era un complice in una utilitaria di colore scuro. I militari dell’Arma hanno avviato le ricerche e hanno acquisito le immagini della videosorveglianza del supermercato.

