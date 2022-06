Rapina in banca a Salerno, bottino plico con 100mila euro

Rapina in banca stamattina a Salerno in via Trento. Un uomo di 35/40 anni, con capelli lunghi, forse parrucca, e’ entrato armato di pistola in una filiale della Banca Campania Centro e si e’ fatto consegnare un plico per poi allontanarsi a piedi. Il bottino e’ stato quantificato in circa 100mila euro. Indaga la polizia.

