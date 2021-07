Raphael Gualazzi in concerto all’Arena del Mare

Tre date, tre concerti da non perdere per l’undicesima edizione del Salerno Jazz & Pop Festival. Ad ospitare il tradizionale appuntamento organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno con il patrocinio del Comune di Salerno e della Banca Monte Pruno sarà anche per quest’anno l’Arena del Mare di Salerno. Ad aprire la tre giorni giovedì 29 luglio alle ore 21 (ingresso libero) sarà il dipartimento di Musica Jazz e Pop “Non solo pop” coordinato dal M° Sandro Deidda per la direzione musicale di Danilo Pannullo; a seguire il concerto di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quartet. Il giorno successivo (venerdì 30 luglio), alle ore 21, sempre ad ingresso libero l’open act sarà affidato al dipartimento di Musica Jazz e Pop “Non solo Monk” con il coordinamento M° Guglielmo Guglielmi e la direzione musicale Vincenzo Nigro. Per la seconda serata a salire sul palco dell’Arena del Mare sarà Simona Nencini con il suo “Wonderland – tribute to Stevie Wonder and more” con Rosini, Scannapieco, Coppola e Venezia. Sabato 31 luglio, alle ore 21, s’inizia con il dipartimento di musica jazz e pop e il progetto “del risuonare” con il coordinamento e direzione musicale del M° Diego Caravano: Un preludio al concerto di Raphael Gualazzi e la sua band. (ingresso dalle ore 20 – biglietto 8 euro). La prenotazione è obbligatoria su www.postoriservato.it. Per ulteriori info è possibile contattare il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno ai seguenti numeri: 089 241086 – 089 237713 – www.consalerno.it

