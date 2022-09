Raid vandalico contro la sede della Filt Cgil

di Erika Noschese

Vandalizzata la sede della Filt Cgil di Salerno. Ieri notte, infatti, ignoti si sono introdotti presso la struttura che ospita l’organizzazione sindacale, distruggendo ogni cosa che si trovava davanti, procurando ingenti danni. Sull’accaduto sta indagando la polizia, intervenuta sul caso dopo la segnalazione del Segretario Generale Provinciale della Filt, Gerardo Arpino, che ieri mattina nel recarsi di primo mattino nella sede si è trovato davanti ad uno spettacolo indegno per un Paese civile. Quanto accaduto ieri altro non è che un attacco mirato in quanto nello stesso stabile è ubicata anche la sede della Uil Trasporti che è rimasta “fortunatamente” indenne da qualsiasi danno. “Certamente è un atto intimidatorio e dimostrativo visto che dalla sede non è stato asportato niente, pur essendoci diverse attrezzature informatiche facilmente “trasportabili” Quando si colpisce una sede sindacale si vuole colpire un presidio di libertà. Le sedi sono luoghi frequentati dai lavoratori e dalle lavoratrici, quindi l’attacco di ieri notte è un attacco a tutto il Mondo del lavoro ed alla democrazia – hanno dichiarato in una nota congiunta i segretari generali di Filt Cgil e Cgil Salerno, Gerardo Arpino e Antonio Apadula – L’ennesimo vile attacco ad una sede della Cgil è di per sé grave perché richiama purtroppo un obiettivo storico di un avamposto della democrazia che non va affatto sottovalutato. È già successo durante il ventennio fascista, e oggi come allora non ci faremo intimidire e confidiamo che tutta la cittadinanza, oltre che tutte le forze politiche, condannerà questo ennesimo attacco alle forze democratiche di questo Paese. Il segretario generale della Cgil di Salerno Apadula, unitamente ad un folto numero di lavoratori e dirigenti sindacali ieri mattina hanno già portato il proprio contributo di solidarietà, raggiungendo nella propria sede il Segretario Provinciale della Filt Cgil, Arpino. “Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine che dovranno individuare gli autori e la matrice dell’ignobile gesto”, hanno aggiunto i sindacalisti. “Esprimo la ferma condanna della Civica Amministrazione per il raid vandalico perpetrato ai danni della sede sindacale Filt Cgil di Salerno”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli. “Confido che le indagini permetteranno quanto prima d’individuare responsabili e moventi del gravissimo episodio – ha aggiunto il sindacalista – A tutti i sindacalisti e lavoratori un abbraccio di solidarietà e condivisione”. A condannare in maniera netta e decisa l’accaduto anche Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl Salerno: “La segreteria della Cisl di Salerno esprime solidarietà alla Cgil per la violazione della sede provinciale della Federazione dei Trasporti – ha detto Ceres – Qualunque sia la motivazione alla base dell’incursione notturna è per noi un attacco ad un luogo di democrazie e partecipazione associativa. La condanna da parte nostra è netta e decisa”. “Le sedi sindacali sono un presidio di democrazia in tutto il Paese. Nessuno può intimorire e mettere a rischio l’agibilità democratica e la libertà sindacale. Auspichiamo che venga fatta subito chiarezza su un atto grave e inaccettabile. Esprimiamo solidarietà al Segretario Generale Gerardo Arpino e a tutti i lavoratori della categoria”, ha detto invece Antonio Capezzuto, segretario generale della Fp Cgil. Chiede di mantenere alta l’attenzione rispetto ai fatti che stanno accadendo e che colpiscono le segreterie di organizzazioni sindacali, anche a livello nazionale, il presidente dell’Anpi Salerno, Ubaldo Baldi: . “Per l’ennesima volta le organizzazioni sindacali sono vittima di atti vandalici e squadristi ma non possiamo indietreggiare, dobbiamo mantenere alta l’attenzione soprattutto in questo particolare periodo storico”, ha dichiarato il presidente dell’Anpi provinciale di Salerno Ubaldo Baldi, ricordando che è quanto mai necessario assicurare la sicurezza anche per evitare nuovi episodi. “Al segretario generale Gerardo Arpino e ai sindacati tutti il sostegno incondizionato”, ha aggiunto il presidente. Auspica una attenta e costante vigilanza democratica da parte dell’intero movimento democratico associativo, dei partiti e del movimento sindacale e operaio il presidente di Memoria in Movimento, Angelo Orientale: “Apprendiamo del raid vandalistico e squadrista perpetrato ai danni della Filt Cgil . È un atto da non sottovalutare sia per come è stato attuato, sia per cosa rappresenta il movimento sindacale nel nostro paese, sia per dove è ubicata la sede che è uno dei posti tra i più sorvegliati – ha dichiarato Orientale – Non è chiara la matrice di chi ha effettuato il raid ma è, oggettivamente, un atto mirato e “chirurgico” e le modalità usate ricordano in modo preoccupante quanto iniziò a succedere on tutta Italia nel 1921 e che sfociò nella famosa “marcia su Roma” l’anno successivo. Nell’esprimere la nostra preoccupazione, più volte espressa anche in tempi recentissimi, nella sottovalutazione di fenomeni ed atti registrati pochissimi mesi fa a danno di altre strutture democratiche o sottovalutazioni di pseudo convegni che hanno l’unico scopo di diffondere analisi di revisionismo storico Auspichiamo una attenta e costante vigilanza democratica da parte dell’intero movimento democratico associativo, dei partiti e del movimento sindacale e operaio”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia