Raid armato con spari a Salerno, ogive in strada e indagini

Sono arrivati a bordo di scooter e hanno esploso almeno cinque colpi di arma da fuoco. Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce su quanto accaduto nella notte tra lunedi’ e martedi’ scorsi in piazza Ippolito di Pastina a Salerno. Non si registrano feriti. Secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stato utilizzato un revolver perche’ non sono stati rinvenuti bossoli, ma soltanto qualche ogiva. Dopo il raid armato, la fuga. I militari dell’Arma cercano di risalire all’identita’ dei responsabili, di cui non si esclude una giovane eta’, e stabilire il motivo alla base dell’azione. Al vaglio, immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona.

