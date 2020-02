Raffica di furti in appartamento

di Pina Ferro

Ladri in azione in via Seripando. Nel giro doi poche ore sono stati messi a segno diversi furti in abitazione. Tra i residenti ora si è diffuso il timore di poter diventare il prossimo bersaglio dei malviventi e per tale ragione hanno chiesto alle forze dell’ordine una maggiore presenza di divise sianelle ore notturne che in quelle diurne su tutto il territorio del quartiere. Ad avere maggiormente paura sono le persone che vivono da sole. I malviventi soo entrati in azione entrando indisturbati negli appartamenti ed hanno portato via tujtto quanto vi era di valore. La “visita” dei ladri è stata scoperta solamente al rientro dei proprietari. Sul posto le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto alcune testimonianze. I furti in appartamento a Salerno come in provincia sono divenuti una vera e propria emergenza al punto che nei giorni scorsi, sull’argomento, è stato convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al termine della riunione, presieduta dal Prefetto, è stato deciso, per due settimane, l’impiego sul territorio salernitano di 10 militari delle Squadre di intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania” di Napoli, che coadiuveranno quelli del comando provinciale. Le aliquote dell’Arma dei carabinieri, meglio note con l’acronimo di Sio, sono inquadrate nei Reggimenti Carabinieri al fine di disporre di adeguati contingenti di rinforzo per con- sentire ai comandi territoriali dell’Arma di attuare servizi straordinari di controllo del territorio e risolvere criticitàemergenti della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del Paese. I carabinieri della Sio affiancheranno i colleghi del Comando provinciale di Salerno nello svolgimento di servizi straordinari di controllo del ter- ritorio, con pattuglie finalizzate alla prevenzione dei furti.

