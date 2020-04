Raccomandazione di De Luca: “Vietati spostamenti per Pasqua, più controlli”

Questa mattina il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato una nota agli enti e alle autorità competenti nella quale si raccomanda il rispetto delle ordinanze fin qui emanate. In particolare si ricorda è che vietato qualsiasi spostamento non motivato dall’autocertificazione e si invitano le forze dell’ordine a rafforzare i controlli per il rispetto delle ordinanze con particolare riferimento alle disposizioni previste per chi rientra da fuori regione.

