Raccolta di beni promossa dal Comune di Salerno

di Monica De Santis

La Protezione Civile della Campania ha richiesto aiuti per i profughi ucraini in arrivo in Campania. E per sostenere la protezione civile il Comune di Salerno invita, la cittadinanza, a donare indumenti e generi di prima necessità, che potranno essere consegnati presso la sede del Settore Politiche Sociali, in via La Carnale. Si raccomanda di consegnare solo indumenti e beni nuovi ed imbustati, fanno sapere dall’amministrazione comunale. Le consegne potranno essere effettuate dai cittadini interessati nei giorni di: Giovedì 3 marzo 2022 dalle 9 alle 17; Venerdì 4 marzo 2022 dalle 9 alle 17; Sabato 5 marzo 2022 dalle ore 9 alle ore 12:30. Per contatti si può telefonare al 3351079852. I beni raccolti saranno consegnati nella giornata di lunedì 7 marzo 2022 presso la struttura di raccolta a cura del Nucleo Comunale di Protezione Civile. Per successive raccolte verranno diffuse alla cittadinanza informazioni tramite note specifiche. Intanto sempre per sostenere il popolo ucraino, i consiglieri comunali Elisabetta Barone, Barbara Figliolia, Antonia Willburger e Filomeno Di Popolo, ieri, in cattedrale hanno avuto un colloquio con padre Ivan prima e poi con i referenti della Caritas, per cercare di capire quali siano le reali necessità del popolo ucraino e dei profughi che arriveranno a Salerno. Mentre invece questa mattina alle ore 9,30 è prevista in Prefettura una riunione organizzativa alla quale parteciperanno, tra gli Prefetto di Salerno, i rappresentanti delle tre Caritas della provincia di Salerno e padre Ivan.

