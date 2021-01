Quote anomale, la Salernitana chiede chiarezza

di Davide Villa

Il calcioscommesse ha deciso il risultato di Salernitana-Pordenone? Una ipotesi incredibile, inverosimile, ma che è in queste ore al vaglio degli inquirenti. A gettare ombre sulla sfida giocata lunedì sera all’Arechi e finita con il discusso successo dei friulani, sono state alcune segnalazioni arrivate a mezzo social circa un flusso anomalo sulle scommesse registrate per il match. Innanzitutto a destare scalpore, già prima dell’inizio della gara, erano state le quote che nonostante la gara casalinga ed il netto vantaggio in classifica generale, avevano posto la Salernitana come sfavorita del match, con la vittoria del Pordenone quotata a meno rispetto al successo pieno dei granata.

