Quirinale: alle 11 la quarta votazione, quorum scende a 505 voti

Quarta votazione oggi alle 11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Il quorum richiesto scende dai due terzi dei componenti dell’Assemblea alla maggioranza assoluta, quindi 505 voti. Tra i partiti sembra ancora lontana un’intesa, ma non è escluso che arrivi una svolta in mattinata.

Tajani, alle 10 riunione grandi elettori Fi

Alle 10 si terra’ una riunione dei grandi elettori di Forza Italia. Lo ha detto il coordinatore nazionale Antonio Tajani arrivando a Montecitorio per il vertice del centrodestra. “Non abbiamo mai posto veti nei confronti di chicchessia, non vedo lo stesso garbo da parte di altri: in democrazia ognuno e’ legittimato a fare il capo dello Stato. Non c’e’ ne’ vittoria ne’ sconfitta per nessuno. E’ tramontato il candidato del centrodestra, come quello di centrosinistra”. Cosi’ il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, arrivando al vertice del centrodestra.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia