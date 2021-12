Questa Salernitana sa solo perdere

di Fabio Setta

GENOVA – In campionato sarebbe stato uno scontro diretto caldissimo. In Coppa Italia la sfida tra Genoa e Salernitana valeva sicuramente meno. In campo però si sono viste due squadre contratte, con tante troppe difficoltà, a tratti impaurite. I granata di Colantuono avrebbero meritato la qualificazione agli ottavi ma ancora una volta non è arrivato il gol nonostante diverse buone occasioni create. Sicuramente più del Genoa che però al 76’ ha trovato il gol che porta la squadra di Shevchenko a San Siro contro il Milan nel prossimo turno della manifestazione tricolore. Colantuono, come prevedibile e logico considerate le assenze e la partita con l’Inter in programma già venerdì sera, ha schierato una formazione inedita e rivoluzionata rispetto al campionato. L’avvio del match è stato tutto di marca genoana. La squadra rossoblù, schierata con il 3-5-2, sull’asse Cambiaso-Destro ha provato a creare difficoltà ai granata. Proprio da un cross dell’esterno ex Empoli all’8’ è nata la prima occasione con Bogdan che ha deviato in corner un tiro di Portanova. Al 20’ poi è stato bravo Fiorillo a salvare su un colpo di testa ravvicinato di Destro che con i suoi movimenti a rientrare per favorire gli inserimenti degli interni di centrocampo inizialmente ha creato difficoltà alla Salernitana. I granata, con il passare dei minuti, hanno preso le misure e si sono affidati ad un Kastanos, decisamente in serata, per costruire pericoli in attacco. Proprio il cipriota, schierato vertice alto del centrocampo per frenare sul nascere le iniziative del metronomo ligure Galdames, si è acceso, prima conquistando cartelli gialli poi al 38’ ha chiamato alla risposta il portiere ligure Semper che poi sul prosieguo dell’azione si è esaltato su due colpi di testa di Milan Djuric. La Salernitana ha così preso fiducia, uscendo dal guscio, pur confermando la consueta difficoltà a trovare la via della rete. Il buon finale di primo tempo ha dato sicurezza alla Salernitana togliendola al Genoa che ha perso anche Cambiaso, il migliore dei suoi, per infortunio. Così, eccezion fatta per un’occasione per Ekuban, nata da un errore da circoletto rosso di Schiavone, è la Salernitana a farsi preferire. Al 56’ ci ha provato Di Tacchio con Semper che ha deviato in corner. Colantuono ha poi giocato le carte Simy e Obi per Vergani e Schiavone, poi Coulibaly per Kastanos, avendo anche la sensazione di poter vincere la partita, approfittando delle incertezze e della paura del Genoa che ha iniziato a sbagliare tanto. Al 76’ però il club ligure dal nulla ha trovato il gol con un colpo di testa di Ekuban deviato con la mano da Di Tacchio alle spalle di Fiorillo. Il Genoa con il primo tiro in porta nella ripresa ha trovato così il gol vittoria con la Salernitana che ha accusato il colpo non riuscendo a reagire collezionando l’ennesima sconfitta stagionale. Venerdì c’è l’Inter, ma prima c’è una partita molto più importante da giocare.

