Questa Salernitana fa sul serio

di Fabio Setta

Segnali positivi. Quando giochi la peggior partita della stagione, tiri in porta una volta sola, qualcosa vorrà pur dire. Innanzitutto, che questa Salernitana non molla mai, sa soffrire, reggere l’urto e poi, soprattutto, ha quel cinismo e quella capacità di capitalizzare al massimo gli episodi. Così è stato col Cittadella. Un calcio d’angolo a quattro minuti dal termine, Bogdan che sale in cielo e regala all’undici granata la terza vittoria consecutiva. Una vittoria pesantissima che consente alla Salernitana di restare solo in testa e di volare a più quattro, in attesa dell’Empoli impegnato domani a Pordenone, sul terzo posto in classifica. Contro il Cittadella, come detto, la squadra di Castori non gioca bene. Arruffona, a tratti quasi stanca, la Salernitana cerca come unica soluzione il lancio lungo verso la testa di Djuric.

