Questa mattina il taglio del nastro del nuovo McDonald’s

di Monica De Santis

“Sono cresciuto a Salerno ed ho sempre frequentato con grande piacere località come Battipaglia, Bellizzi, Paestum. Un legame con questi territori che potrei definire speciale. Ecco perchè sono particolarmente felice di poter aprire un nuovo ristorante McDonald’s in provincia di Salerno e di conseguenza dare lavoro ad altre 50 persone”. A parlare è Luigi Snichelotto partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza, che questa mattina insieme con il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese taglierà il nastro del nuovo ristorante, situato sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore (all’incrocio con la traversa Carmine Turco). Apertura al pubblico, dunque prevista per questa mattina alle ore 11. “Siamo contenti di aver potuto realizzare questa struttura, diventata strategica per Battipaglia e di percepire questo entusiasmo dal territorio – prosegue ancora Luigi Snichelotto – È un ristorante, questo che si distingue per l’architettura post industriale degli interni, con un’atmosfera vintage ma allo stesso tempo molto smart, fornita di tutti i servizi, dal McDrive al McCafè, alla playland dedicata ai bambini e al gioco. Il personale è da tempo in fase di formazione: abbiamo attinto prevalentemente ai territori locali, per un totale di 50 dipendenti previsti già in fase di apertura”. Il nuovo locale McDonald’s, è dotato di 231 posti tra interno ed esterno, ed è completo di corsia McDrive e McCafé dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di caffetteria, bevande, brioche e prodotti da forno. Il ristorante di Battipaglia potrà accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors tutti i giorni dalle ore 6.00 fino all’1.00. Con gli stessi orari sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa. Per il ristorante di Battipaglia sarà inoltre attivo il servizio McDrive, operativo da lunedì a domenica, h24. La presa dell’ordine avviene nella massima sicurezza tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, McDonald’s ha affrontato la situazione con la massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei propri 25.000 dipendenti in tutta Italia e dei suoi affezionati clienti. Accesso consentito solo ai possessori di super green pass. Mascherina obbligatoria.

