Quella sinistra che va con la destra, Orientale: “Non è naturale appoggiare quella schifezza”

di Erika Noschese

Il sogno della grande coalizione civica fa storcere il naso a molti. Ad essere particolarmente critico, uno degli esponenti doc della sinistra locale, Angelo Orientale: “Una domandina semplice semplice ai compagni e alle compagne che hanno appoggiate questa “coalizione” di diversamente deluchiana alle prossime amministrative di Salerno città – ha dichiarato Orientale – Il centro destra e la destra in modo esplicito o “accamuffato” li appoggeranno. Questo non mi scandalizza, l’era De Luca sin dalla prima candidatura ha reso tutto ciò normale. Quello che non è “naturale” è che ci siano “pezzi” di sinistra che appoggeranno questa schifezza. Ora con le dichiarazioni esplicite della destra che man mano si registreranno nelle prossime ore li continuate ad appoggiarli?”. Il riferimento è a tutte le persone, di sinistra, che hanno scelto di appoggiare la candidatura a sindaco di Michele Tedesco, insieme al centro destra e le grandi liste civiche che stanno emergendo in queste settimane.

