Quattro laboratori didattici gratuiti per 80 ragazzi dagli 11 ai 17 anni

C’è ancora tempo per iscriversi ad uno dei 4 laboratori gratuiti organizzati dalla fondazione Cassa di Risparmio Salernitana per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Sarà possibile, infatti, aderire fino a lunedì 6 dicembre 2021. I laboratori rientrano nell’ambito del progetto “Salerno in Gioco”, con lo scopo di offrire una valida alternativa educativa e ludica ai giovani della città di Salerno, che troppo spesso non hanno punti di aggregazione e attività da svolgere al di fuori della scuola. Il progetto “Salerno in gioco” in corso di attuazione – finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’ Avviso pubblico “EduCare” per il “Finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” – è realizzato dall’ATS composta da: Moby Dick ETS (soggetto capofila), Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Centro Sportivo Italiano – Comitato di Salerno, quali partner associati interni e Fondazione Copernico e Comune di Salerno, in qualità di partner esterni. Dalla scoperta del patrimonio storico-culturale e sportivo della città di Salerno, all’educazione, ad un corretto stile di vita, dalla cultura del riciclo creativo, alla condivisione di idee, spunti e nuove proposte progettuali. Questi i temi dei 4 laboratori: “Storia del territorio”, “Cucina”, “Repair Cafe” e “Co-progettazione”, di 20 ore ciascuno, rivolti a circa 80 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. I laboratori si svolgeranno, avranno inizio a dicembre 2021 e si concluderanno a gennaio 2022, con attività curate dagli esperti del CSI Salerno e di Moby Dick ETS, in presenza presso la sede della Fondazione Carisal, in Via Bastioni, a Salerno, alternate a visite guidate in città, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di socializzazione e di crescita personale, soprattutto in questo momento così delicato per i giovani a causa della pandemia che ci ha colpito. Il modulo d’iscrizione, la locandina, i programmi e i calendari dei laboratori sono disponibili sul sito web: www.fondazionecarisal.it. Per aderire è richiesto l’invio del modulo di iscrizione ad uno dei seguenti indirizzi email: salernoingioco@mobydickets.it; comunica@fondazionecarisal.it

